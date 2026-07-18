Arbois des peintres Rue de l’Hôtel de Ville Arbois

Informations pratiques

Arbois

Arbois des peintres

Rue de l’Hôtel de Ville Hôtel de ville Arbois Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Concours de l’Arbois des Peintres

Après plusieurs années d’absence, Arbois des Peintres revient pour une nouvelle édition devant l’Hôtel de Ville d’Arbois.

Tout au long de la journée, les artistes amateurs et confirmés investiront les rues et les places de la cité pour peindre en plein air, en s’inspirant des paysages, du patrimoine et de l’atmosphère si particulière d’Arbois. Les visiteurs pourront suivre les peintres à l’œuvre, échanger avec eux et découvrir leurs créations au fil de la journée.

Véritable rendez-vous artistique et convivial, Arbois des Peintres met à l’honneur la richesse du patrimoine arboisien tout en offrant une belle vitrine à la création contemporaine. Cette manifestation, qui a marqué la vie culturelle de la ville pendant de nombreuses années avant son interruption, retrouve aujourd’hui sa place dans le calendrier des animations locales. .

Rue de l’Hôtel de Ville Hôtel de ville Arbois 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 66 55 55 culture@arbois.fr

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English : Arbois des peintres

L’événement Arbois des peintres Arbois a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA