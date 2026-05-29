Dégustation de vins régionaux Cave des Pyrénées Luz-Saint-Sauveur
Dégustation de vins régionaux Cave des Pyrénées Luz-Saint-Sauveur vendredi 31 juillet 2026.
Luz-Saint-Sauveur
Dégustation de vins régionaux
Cave des Pyrénées 2 Rue de Barèges Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 11:00:00
fin : 2026-07-31 19:00:00
Date(s) :
2026-07-31
Viens rencontrer les vignerons de Madiran, Pacherenc du VicBilh et Côtes de Gascogne, tous passionnés par leur terroir. Entre échanges chaleureux et dégustations, découvre des vins pleins de caractère et d’authenticité.
> L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
> Dégustation gratuite. .
Cave des Pyrénées 2 Rue de Barèges Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 67 45 85 16 emca65@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and meet the winemakers of Madiran, Pacherenc du Vic-Bilh and Côtes de Gascogne, all passionate about their terroir. Discover wines full of character and authenticity, with friendly discussions and tastings.
L’événement Dégustation de vins régionaux Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-05-29 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
À voir aussi à Luz-Saint-Sauveur (Hautes-Pyrénées)
- Fête des curistes LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 11 juin 2026
- Contest vélo & run LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 20 juin 2026
- Exposition photos Centre bien-être Luzéa Luz-Saint-Sauveur 1 juillet 2026
- Visite guidée Parvis de l’église Luz-Saint-Sauveur 5 juillet 2026
- Jazz à Luz 35ème Festival d’Altitude Pyrénées Vallées des Gaves LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur 10 juillet 2026