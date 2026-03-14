Dégustation d’omelette aux truffes Salle des fêtes Richerenches

Richerenches

Dégustation d’omelette aux truffes

Salle des fêtes Avenue de la Rabasse Richerenches Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-06 11:30:00

fin : 2026-03-14 13:30:00

Date(s) :

2026-12-06

Dégustation d’omelette aux truffes, organisée par les associations du village de Richerenches. 2 services proposés: 11h30/13h30

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Salle des fêtes Avenue de la Rabasse Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 28 05 34 tourisme@info.richerenches.fr

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English :

Truffle omelette tasting, organized by Richerenches village associations. 2 courses: 11:30/13:30

L’événement Dégustation d’omelette aux truffes Richerenches a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes