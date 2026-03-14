Dégustation d’omelette aux truffes Salle des fêtes Richerenches
Dégustation d’omelette aux truffes Salle des fêtes Richerenches dimanche 6 décembre 2026.
Richerenches
Dégustation d’omelette aux truffes
Salle des fêtes Avenue de la Rabasse Richerenches Vaucluse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-12-06 11:30:00
fin : 2026-03-14 13:30:00
Date(s) :
2026-12-06
Dégustation d’omelette aux truffes, organisée par les associations du village de Richerenches. 2 services proposés: 11h30/13h30
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Salle des fêtes Avenue de la Rabasse Richerenches 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 28 05 34 tourisme@info.richerenches.fr
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English :
Truffle omelette tasting, organized by Richerenches village associations. 2 courses: 11:30/13:30
L’événement Dégustation d’omelette aux truffes Richerenches a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
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