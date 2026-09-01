Dégustation inédite avec P. Troussard Maison du Comté Poligny

Informations pratiques

Poligny

Dégustation inédite avec P. Troussard

Maison du Comté 1 Rue du Comté Poligny Jura

Tarif : 34 – 34 – 34 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 18:30:00

fin : 2026-09-17 20:00:00

Date(s) :

2026-09-17

Troisième soirée anniversaire Dégustation inédite Comtés & Accords sucrés avec Monsieur Philippe Troussard !

Venez partager un moment d’exception autour d’accords mets et boissons soigneusement sélectionnés, en compagnie de

Monsieur Philippe Troussard, Meilleur Ouvrier de France Sommelier.

Public adulte

Au fil de la dégustation, laissez-vous surprendre par des accords tout en douceur et en contraste

Un hydromel franc-comtois, pour une rencontre locale et gourmande ;

Un Porto Blanc, aux notes fruitées et généreuses ;

Un Vin de Paille, emblématique du Jura et de ses savoir-faire ;

Un Rivesaltes Vin Doux Naturel Rancio, venu du Roussillon, aux arômes complexes et délicatement oxydatifs.

Un voyage sensoriel entre terroirs, savoir-faire et gourmandise, pour découvrir le Comté sous un nouvel angle.

Une soirée placée sous le signe de la découverte, du partage et de la gourmandise ! .

Maison du Comté 1 Rue du Comté Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Dégustation inédite avec P. Troussard

L’événement Dégustation inédite avec P. Troussard Poligny a été mis à jour le 2026-08-24 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)