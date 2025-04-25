Soirée Tombola Brasserie The Baboon Poligny

Poligny

Dj’s Set Blackou + Dont Sweat The Baboon

Brasserie The Baboon 8 Rue Jules et Charles Arnaud Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 16:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04

DONT SWEAT (Grosses Gouttes Besançon)

Don’t Sweat est à la fois enfant de la Rave, du Sound System et de la Club Culture. Élément actif de la scène musicale du Nord-Est depuis plus de dix ans, il fonde en 2022 le label Grosse Goutte, présentant à la fois sous forme de sorties et de soirées, la diversité de son spectre d’écoute, sa définition de la musique et de la fête. Autant à l’aise sur les sessions dancefloor de plusieurs heures que les selecta HI NRG regorgeant d’Amen Break, de Sub Bass et de vocaux Ghetto et Pop, il sait mélanger styles, rythmiques et grooves avec un sens de la broderie et de la précision hors paire sans jamais perdre de vue les fluctuations du dancefloor.

BLACKOU (Boom Tchak Tour Besançon)

Hérité de son passé de motard parcourant l’europe à dos de TGV, Vincent Black alias Blackou partage avec les bisontins le sens de la fête et des surnoms improbables. Pousseur de disques éclectiques, vous le trouverez derrière les platines autant en mode deep house cool cool qu’en plein set Tekos . Avec ses comparses du Boom Tchak, il aime se donner des défis et voyager dans des endroits improbables du monde de la musique et d’ailleurs.

Entrée gratuite

Restauration sur place

Vendredi 4 septembre 2026

Brasserie The Baboon

Food, bières & good vibes garanties .

Brasserie The Baboon 8 Rue Jules et Charles Arnaud Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@thebaboon.fr

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English : Dj’s Set Blackou + Dont Sweat The Baboon

L’événement Dj’s Set Blackou + Dont Sweat The Baboon Poligny a été mis à jour le 2026-05-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA