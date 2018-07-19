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Bernhard Haas, orgue Poligny

Bernhard Haas, orgue Poligny dimanche 30 août 2026.

Adresse : Collégiale Saint-Hippolyte

Ville : 39800 Poligny

Département : Jura

Début : dimanche 30 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Poligny

Bernhard Haas, orgue

Collégiale Saint-Hippolyte Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 18:00:00
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-30

Concert Bernhard HAAS, Munich Allemagne
Organisateur: Association des Orgues Cavaillé-Coll de Poligny

Saison musicale 2026

Poligny, Collégiale Saint-Hippolyte

> Samedi 11 avril 20h
Chœur de Schopfheim, Allemagne. Direction: Christoph BOGON

>Dimanche 19 juillet 18h
Jan LIEBERMANN, Mayence-Allemagne

> Dimanche 2 août 18h
Ghislain LEROY, Lille Cathédrale

>Dimanche 16 août 18h
Quentin GUERILLOT, Saint-Denis Cathédrale

> Dimanche 30 août 18h
Bernhard HAAS, Munich Allemagne

> Dimanche 20 septembre 18h
Journées européennes du Patrimoine
Akiko KAN DIEU, Dole, orgue
Tomoko OHNO, trompette

Saint-Claude, Cathédrale
Saint-Claude Dimanche 12 juillet 17h
Michaël MATTHES, Paris Symphonie passion de Marcel DUPRE

Saint-Claude Dimanche 9 août 17h
Ralf SCHMUCK, trompette Ralf BORGHOFF, orgue   .

Collégiale Saint-Hippolyte Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 28 50 37  hammer.bp@web.de

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English : Bernhard Haas, orgue

L’événement Bernhard Haas, orgue Poligny a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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