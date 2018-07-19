Poligny

Bernhard Haas, orgue

Collégiale Saint-Hippolyte Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 18:00:00

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-30

Concert Bernhard HAAS, Munich Allemagne

Organisateur: Association des Orgues Cavaillé-Coll de Poligny

Saison musicale 2026

Poligny, Collégiale Saint-Hippolyte

> Samedi 11 avril 20h

Chœur de Schopfheim, Allemagne. Direction: Christoph BOGON

>Dimanche 19 juillet 18h

Jan LIEBERMANN, Mayence-Allemagne

> Dimanche 2 août 18h

Ghislain LEROY, Lille Cathédrale

>Dimanche 16 août 18h

Quentin GUERILLOT, Saint-Denis Cathédrale

> Dimanche 30 août 18h

Bernhard HAAS, Munich Allemagne

> Dimanche 20 septembre 18h

Journées européennes du Patrimoine

Akiko KAN DIEU, Dole, orgue

Tomoko OHNO, trompette

Saint-Claude, Cathédrale

Saint-Claude Dimanche 12 juillet 17h

Michaël MATTHES, Paris Symphonie passion de Marcel DUPRE

Saint-Claude Dimanche 9 août 17h

Ralf SCHMUCK, trompette Ralf BORGHOFF, orgue .

Collégiale Saint-Hippolyte Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 28 50 37 hammer.bp@web.de

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English : Bernhard Haas, orgue

L’événement Bernhard Haas, orgue Poligny a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA