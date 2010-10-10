Dégustation vivante ! 7 thématiques pour près de 60 vins Toute la journée Vigneron.ne.s du vivant en Beaujolais Blacé
Dégustation vivante ! 7 thématiques pour près de 60 vins Toute la journée Vigneron.ne.s du vivant en Beaujolais Blacé samedi 20 juin 2026.
Blacé
Dégustation vivante ! 7 thématiques pour près de 60 vins Toute la journée
Vigneron.ne.s du vivant en Beaujolais 656 route de la Tallebarde Blacé Rhône
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 09:00:00
fin : 2026-06-20 00:00:00
Date(s) :
2026-06-20
A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Vigneron.ne.s du vivant en Beaujolais vous accueille pour l’animation Dégustation vivante ! 7 thématiques pour près de 60 vins le samedi 20 juin 2026 Toute la journée … Voir la suite sur le site de l’animation
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Vigneron.ne.s du vivant en Beaujolais 656 route de la Tallebarde Blacé 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 88 63 04 vigneronsduvivantenbeaujolais@gmail.com
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English : Dégustation vivante ! 7 thématiques pour près de 60 vins
All day
During Bienvenue en Beaujonomie, Vigneron.ne.s du vivant en Beaujolais will welcomes you for the side event Dégustation vivante ! 7 thématiques pour près de 60 vins on Saturday 20 June 2026
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L’événement Dégustation vivante ! 7 thématiques pour près de 60 vins Toute la journée Blacé a été mis à jour le 2026-04-30 par Inter Beaujolais
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