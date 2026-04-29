Soirée-ciné Dîner Le temps des gitans Dîner Les Larmes du Soleil Blacé

Blacé

Soirée-ciné Dîner Le temps des gitans Dîner

Les Larmes du Soleil 497 Route d’Arnas Blacé Rhône

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Les Larmes du Soleil vous accueille pour le dîner du vendredi 19 juin 2026 pour l’événement SOIREE CINE DINER Le temps des gitans . … Voir la suite sur le site du festival

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Les Larmes du Soleil 497 Route d’Arnas Blacé 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 35 35 88 contact@leslarmesdusoleil.fr

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English : SOIREE CINE DINER Le temps des gitans Dinner

During Bienvenue en Beaujonomie, Les Larmes du Soleil will welcome you for dinner on Friday 19 June 2026 for the event SOIREE CINE DINER Le temps des gitans . … See more on the event website

L’événement Soirée-ciné Dîner Le temps des gitans Dîner Blacé a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais