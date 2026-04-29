Soirée-ciné Dîner Le temps des gitans Dîner Les Larmes du Soleil Blacé
Soirée-ciné Dîner Le temps des gitans Dîner Les Larmes du Soleil Blacé vendredi 19 juin 2026.
Blacé
Soirée-ciné Dîner Le temps des gitans Dîner
Les Larmes du Soleil 497 Route d’Arnas Blacé Rhône
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19 22:00:00
Date(s) :
2026-06-19
A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Les Larmes du Soleil vous accueille pour le dîner du vendredi 19 juin 2026 pour l’événement SOIREE CINE DINER Le temps des gitans . … Voir la suite sur le site du festival
.
Les Larmes du Soleil 497 Route d’Arnas Blacé 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 35 35 88 contact@leslarmesdusoleil.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : SOIREE CINE DINER Le temps des gitans Dinner
During Bienvenue en Beaujonomie, Les Larmes du Soleil will welcome you for dinner on Friday 19 June 2026 for the event SOIREE CINE DINER Le temps des gitans . … See more on the event website
L’événement Soirée-ciné Dîner Le temps des gitans Dîner Blacé a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais
À voir aussi à Blacé (Rhône)
- Visite découverte d’un jardin anglo-italien, Château de l’Hestrange, Blacé 5 juin 2026
- Parcours dans les vignes autour de l’agroécologie ! Toute la journée Vigneron.ne.s du vivant en Beaujolais Blacé 20 juin 2026
- Parcours de Dégustation Vivante ! Déjeuner champêtre Déjeuner Vigneron.ne.s du vivant en Beaujolais Blacé 20 juin 2026
- Pique-nique tzigane Déjeuner musical Déjeuner Les Larmes du Soleil Blacé 21 juin 2026
- PERCU’SON Blacé 4 juillet 2026