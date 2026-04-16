PERCU’SON Blacé
PERCU’SON Blacé samedi 4 juillet 2026.
Blacé
PERCU’SON
domaine des Terres Vivantes Blacé Rhône
Tarif : – – 10000 EUR
Tarif réduit
prix libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:30:00
fin : 2026-07-05 02:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Percu’son est un festival festif et culturel qui met à l’honneur les percussions, la danse et les cultures du monde dans un
cadre en plein air au cœur du Beaujolais.
Il propose une expérience chaleureuse et participative,
ouvert à tous et à prix libre.
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domaine des Terres Vivantes Blacé 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 64 53 19 percusonfestival@gmail.com
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English :
Percu?son is a festive and cultural festival featuring percussion, dance and world cultures in an open-air setting in the heart of the Beaujolais region
in the heart of the Beaujolais region.
It offers a warm, participatory experience,
open to all and free of charge.
L’événement PERCU’SON Blacé a été mis à jour le 2026-04-16 par Beaujolais Tourisme