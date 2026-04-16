Blacé

PERCU’SON

domaine des Terres Vivantes Blacé Rhône

Tarif : – – 10000 EUR

Tarif réduit

prix libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:30:00

fin : 2026-07-05 02:30:00

Date(s) :

2026-07-04

Percu’son est un festival festif et culturel qui met à l’honneur les percussions, la danse et les cultures du monde dans un

cadre en plein air au cœur du Beaujolais.

Il propose une expérience chaleureuse et participative,

ouvert à tous et à prix libre.

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domaine des Terres Vivantes Blacé 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 64 53 19 percusonfestival@gmail.com

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English :

Percu?son is a festive and cultural festival featuring percussion, dance and world cultures in an open-air setting in the heart of the Beaujolais region

in the heart of the Beaujolais region.

It offers a warm, participatory experience,

open to all and free of charge.

L’événement PERCU’SON Blacé a été mis à jour le 2026-04-16 par Beaujolais Tourisme