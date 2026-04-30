Parcours de Dégustation Vivante ! Dîner champêtre Dîner Vigneron.ne.s du vivant en Beaujolais Blacé

Blacé

Parcours de Dégustation Vivante ! Dîner champêtre Dîner

Vigneron.ne.s du vivant en Beaujolais 656 route de la Tallebarde Blacé Rhône

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:30:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-20

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Vigneron.ne.s du vivant en Beaujolais vous accueille pour le dîner du samedi 20 juin 2026 pour l’événement Parcours de Dégustation Vivante ! Dîner champêtre . … Voir la suite sur le site du festival

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Vigneron.ne.s du vivant en Beaujolais 656 route de la Tallebarde Blacé 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 67 88 63 04 vigneronsduvivantenbeaujolais@gmail.com

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English : Dégustation Festive Dinner

During Bienvenue en Beaujonomie, Vigneron.ne.s du vivant en Beaujolais will welcome you for dinner on Saturday 20 June 2026 for the event Dégustation Festive . … See more on the event website

L’événement Parcours de Dégustation Vivante ! Dîner champêtre Dîner Blacé a été mis à jour le 2026-04-30 par Inter Beaujolais