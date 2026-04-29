Pique-nique tzigane Déjeuner musical Déjeuner Les Larmes du Soleil Blacé

Blacé

Pique-nique tzigane Déjeuner musical Déjeuner

Les Larmes du Soleil 497 Route d’Arnas Blacé Rhône

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 12:00:00

fin : 2026-06-21 15:00:00

Date(s) :

2026-06-21

A l’occasion de Bienvenue en Beaujonomie, Les Larmes du Soleil vous accueille pour le déjeuner du dimanche 21 juin 2026 pour l’événement Pique-nique tzigane Déjeuner musical . … Voir la suite sur le site du festival

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Les Larmes du Soleil 497 Route d’Arnas Blacé 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 46 35 35 88 contact@leslarmesdusoleil.fr

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English : SOIREE CINE DINER Le temps des gitans Lunch

During Bienvenue en Beaujonomie, Les Larmes du Soleil will welcome you for lunch on Sunday 21 June 2026 for the event SOIREE CINE DINER Le temps des gitans . … See more on the event website

L’événement Pique-nique tzigane Déjeuner musical Déjeuner Blacé a été mis à jour le 2026-04-29 par Inter Beaujolais