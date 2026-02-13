Visite découverte d’un jardin anglo-italien, Château de l’Hestrange, Blacé

Visite découverte d’un jardin anglo-italien 5 – 7 juin Château de l’Hestrange Rhône

€ 5.00 18 ans et plus

Gratuit pour moins de 18 ans.

Maximum de 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:30:00+02:00

Nos jardins d’inspiration anglo-italienne se déploient en terrasses ouvertes sur les vignes du Beaujolais. La visite libre permet de découvrir un labyrinthe de vigne, une pièce végétale et une grotte du XIXᵉ siècle, le tout offrant une vue imprenable sur la vallée de la Saône, dans une atmosphère paisible et conviviale, idéale pour flâner et profiter du paysage viticole qui entoure le domaine.

Château de l’Hestrange 680 route de Vaux, 69460 Blacé Blacé 69460 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0) 4 74 65 51 76 http://www.lhestrange.com https://www.instagram.com/chateaudelhestrange/ Domaine viticole et château familial avec un jardin d’inspiration anglo-italienne Parking (places limitées), pas de transports à proximité

©chateaudelhestrange