Dégustations : saumon fumé, tarama et rillettes de saumon …, Marne-La-Vallée – Disneyland Paris®, Chessy

Dégustations : saumon fumé, tarama et rillettes de saumon … 3 et 4 juin Marne-La-Vallée – Disneyland Paris® Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-03T11:00:00+02:00 – 2026-06-03T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T11:00:00+02:00 – 2026-06-04T13:00:00+02:00

Marne-La-Vallée – Disneyland Paris® Disneyland Paris Chessy 77700 Seine-et-Marne Île-de-France

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