Dehors devant la porte Grand Amphithéâtre – Campus Malesherbes Paris

En 1947, Borchert écrit « une pièce qu’aucun théâtre ne voudra jouer et que personne ne voudra voir ». Un homme rentre en Allemagne après trois ans de captivité en Sibérie. Personne ne l’attend, les portes se ferment sur son passage. Rongé par la culpabilité, Beckmann se jette dans l’Elbe. Le fleuve ne veut pas de lui et son errance commence. Retrouvera-t-il le chemin vers la vie ?

Dehors devant la porte (Draußen vor der Tür) de Wolfgang Borchert

Atelier ElbEnsemble – Licence 3 études germaniques – Sylvie Arlaud

Avec le soutien de l’association Theâtrallemand Vôtre

Langue : allemand surtitré français

Spectacle dans le cadre du Festival Sorbonne en Scène

Le mercredi 03 juin 2026

de 19h00 à 20h40

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-03T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-03T23:40:00+02:00

Date(s) : 2026-06-03T19:00:00+02:00_2026-06-03T20:40:00+02:00

Grand Amphithéâtre – Campus Malesherbes 108 boulevard Malesherbes 75017 Paris



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