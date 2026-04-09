Dehors devant la porte Grand Amphithéâtre – Campus Malesherbes Paris
Dehors devant la porte Grand Amphithéâtre – Campus Malesherbes Paris mercredi 3 juin 2026.
En 1947, Borchert écrit « une pièce qu’aucun théâtre ne voudra jouer et que personne ne voudra voir ». Un homme rentre en Allemagne après trois ans de captivité en Sibérie. Personne ne l’attend, les portes se ferment sur son passage. Rongé par la culpabilité, Beckmann se jette dans l’Elbe. Le fleuve ne veut pas de lui et son errance commence. Retrouvera-t-il le chemin vers la vie ?
Dehors devant la porte (Draußen vor der Tür) de Wolfgang Borchert
Atelier ElbEnsemble – Licence 3 études germaniques – Sylvie Arlaud
Avec le soutien de l’association Theâtrallemand Vôtre
Langue : allemand surtitré français
Spectacle dans le cadre du Festival Sorbonne en Scène
Le mercredi 03 juin 2026
de 19h00 à 20h40
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-03T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-03T23:40:00+02:00
Date(s) : 2026-06-03T19:00:00+02:00_2026-06-03T20:40:00+02:00
Grand Amphithéâtre – Campus Malesherbes 108 boulevard Malesherbes 75017 Paris
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