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Deize Tigrona x DouceSœur, Parc des droits de l’Homme, Villeurbanne

Deize Tigrona x DouceSœur, Parc des droits de l’Homme, Villeurbanne

Deize Tigrona x DouceSœur, Parc des droits de l’Homme, Villeurbanne vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Parc des droits de l'Homme

Adresse : Parc des droits de l'Homme villeurbanne

Ville : 69100 Villeurbanne

Département : Métropole de Lyon

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Deize Tigrona x DouceSœur Vendredi 19 juin, 23h00 Parc des droits de l’Homme Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-19T23:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:59:59+02:00
Fin : 2026-06-19T23:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:59:59+02:00

Une rencontre au sommet. Icône du funk carioca et coqueluche de Diplo et de M.I.A, Deize Tigrona, partage la scène avec DouceSoeur, DJ qui rend nos nuits plus queer. Flow incisif, énergie brute et sets mêlant les rythmes afro-caribéens : un mariage intense, festif et politique, impossible à vivre assis. Let’s twerk !

Parc des droits de l’Homme Parc des droits de l’Homme villeurbanne Villeurbanne 69100 Perralière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes
Une rencontre au sommet. Icône du funk carioca et coqueluche de Diplo et de M.I.A, Deize Tigrona, partage la scène avec DouceSoeur, DJ qui rend nos nuits plus queer.

© Uly Nogueira

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