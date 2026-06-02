Deize Tigrona x DouceSœur, Parc des droits de l’Homme, Villeurbanne

Deize Tigrona x DouceSœur Vendredi 19 juin, 23h00 Parc des droits de l’Homme Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T23:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:59:59+02:00

Fin : 2026-06-19T23:00:00+02:00 – 2026-06-19T23:59:59+02:00

Une rencontre au sommet. Icône du funk carioca et coqueluche de Diplo et de M.I.A, Deize Tigrona, partage la scène avec DouceSoeur, DJ qui rend nos nuits plus queer. Flow incisif, énergie brute et sets mêlant les rythmes afro-caribéens : un mariage intense, festif et politique, impossible à vivre assis. Let’s twerk !

Parc des droits de l’Homme Parc des droits de l’Homme villeurbanne Villeurbanne 69100 Perralière Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Une rencontre au sommet. Icône du funk carioca et coqueluche de Diplo et de M.I.A, Deize Tigrona, partage la scène avec DouceSoeur, DJ qui rend nos nuits plus queer.

© Uly Nogueira