Déjeuner Croisière de l’Écluse Rouen

Croisière exceptionnelle Rouen vers Poses Amfreville-sous-les-Monts. Partez à la découverte de l’un des passages les plus emblématiques de la Seine lors d’une croisière unique d’environ 6h30 à bord de l’Escapade.Franchissez l’écluse et laissez-vous porter vers Poses et Amfreville-sous-les-Monts, au cœur de paysages verdoyants et apaisants, pour une expérience alliant nature, confort et plaisirs gourmands.

Points clés

Une balade fluviale offrant un point de vue unique sur les rives de la Seine

Un déjeuner gourmand à bord, avec dégustation de mets fins au fil de l’eau

La découverte de sites naturels remarquables et de charmants villages normands nichés le long du fleuve

Une ambiance musicale live, mêlant jazz et variétés pour accompagner ce moment hors du temps

Samedi 12 Septembre 2026 Croisière exceptionnelle Rouen Poses Amfreville-sous-les-Monts (aller-retour)

Embarquement 11h45 Départ 12h00

Retour aux alentours de 18h30 (Les horaires peuvent varier légèrement en fonction des conditions de navigation et du passage de l’écluse.)

Une escapade fluviale inoubliable, entre patrimoine fluvial, paysages naturels et plaisirs gastronomiques, à vivre au rythme paisible de la Seine.

2 placements au choix

Placement central au centre du bateau

Vue privilégiée au plus des fenêtres

3 Formules boissons au choix (inclus uniquement durant le repas)

Repas avec softs

Repas avec softs, kir royal en apéritif et vins à discrétion

Repas avec softs, 2 coupes de Champagne et vins supérieurs à discrétion

MENU EN 5 PLATS AVEC BOISSONS

AMUSE BOUCHE Dôme de foie gras sur pain d’épices, purée de mangue Blinis de saumon fumé, mouse de betterave et combavaTartelette forestière MISE EN BOUCHE Gourmandise de rouget et tourteau, fraicheur d’agrumes, chip de chorizo ENTRÉE Pavé de truite du pays de Bray, mirepoix de légumes, émulsion au Nouilly Prat PLAT PRINCIPAL Tournedos de boeuf aux trompettes de la mort, sauce périgueux,Gratin de pommes de terre au comté, fricassée de champignons SALADE VERTE & FROMAGES AFFINÉS Salade verte, Coeur de Neufchâtel, millefeuille de pomme, caramel au vinaigre de cidre DESSERT Mont Blanc au marron et insert mandarine CAFE ET THE EAU PLATE ET EAU GAZEUSE, Jus d’orange, jus de pommes

Menu enfant (moins 12 ans) AMUSE BOUCHE Wrap aux légumes Blinis de saumon fumé, mouse de betterave et combavaTartelette forestière ENTRÉE Assortiment de charcuterie PLAT PRINCIPAL Emincé de volaille crémé Gratin de pommes de terre au comté DESSERT Royal chocolat EAU PLATE ET EAU GAZEUSE Jus d’orange, jus de pommes .

