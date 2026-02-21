Déjeuner danse-karaoké avec Davidson Salle des fêtes (Houlgate) Houlgate
Salle des fêtes (Houlgate) 10 boulevard des Belges Houlgate Calvados
Début : 2026-04-26 12:00:00
fin : 2026-04-26 18:00:00
2026-04-26
La piste de danse s’ouvre à vous lors de ce repas convivial animé par Davidson ! Au menu paëlla, fromage, dessert, le tout précédé d’un apéritif et suivi d’un café. Quart de vin inclus dans le tarif. Inscription avant le 21 avril.
Salle des fêtes (Houlgate) 10 boulevard des Belges Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 6 33 77 07 85 amicalelaiquehoulgate@gmail.com
English : Déjeuner danse-karaoké avec Davidson
The dance floor is open for you at this convivial meal hosted by Davidson! On the menu: paella, cheese and dessert, preceded by an aperitif and followed by a coffee. Quart de vin included in the price. Registration before April 21.
