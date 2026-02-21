Déjeuner danse-karaoké avec Davidson Salle des fêtes (Houlgate) Houlgate

Déjeuner danse-karaoké avec Davidson

Salle des fêtes (Houlgate) 10 boulevard des Belges Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 12:00:00

fin : 2026-04-26 18:00:00

Date(s) :

2026-04-26

La piste de danse s’ouvre à vous lors de ce repas convivial animé par Davidson ! Au menu paëlla, fromage, dessert, le tout précédé d’un apéritif et suivi d’un café. Quart de vin inclus dans le tarif. Inscription avant le 21 avril.

La piste de danse s’ouvre à vous lors de ce repas convivial animé par Davidson !

Au menu paëlla, fromage, dessert, le tout précédé d’un apéritif et suivi d’un café. Quart de vin inclus dans le tarif.

Inscription avant le 21 avril. .

Salle des fêtes (Houlgate) 10 boulevard des Belges Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 6 33 77 07 85 amicalelaiquehoulgate@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Déjeuner danse-karaoké avec Davidson

The dance floor is open for you at this convivial meal hosted by Davidson! On the menu: paella, cheese and dessert, preceded by an aperitif and followed by a coffee. Quart de vin included in the price. Registration before April 21.

L’événement Déjeuner danse-karaoké avec Davidson Houlgate a été mis à jour le 2026-02-21 par OT Normandie Pays d’Auge