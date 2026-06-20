Déjeuner musical au Bistrot de l’Arros Bistrot de l’Arros Saint-Sever-de-Rustan

Informations pratiques

Saint-Sever-de-Rustan

Déjeuner musical au Bistrot de l’Arros

Bistrot de l’Arros 1 rue des Embants Saint-Sever-de-Rustan Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 12:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Offrez-vous une pause dominicale savoureuse et animée ! Le dimanche 2 août, le Bistrot de l’Arros vous accueille pour un repas convivial placé sous le signe du plaisir culinaire et de la musique.

Installez-vous confortablement pour déguster un délicieux menu concocté pour l’occasion, idéal pour partager un beau moment en famille ou entre amis. Et pour prolonger la fête en beauté, la fin de repas sera rythmée par l’animation musicale du groupe Taxiway !

Côté table le menu du dimanche midi

L’équipe vous a préparé un repas gourmand et généreux qui met à l’honneur les saveurs de saison

Une salade fraîcheur en entrée pour bien débuter

Une brochette de canard grillé, tendre et savoureuse

Une pomme de terre fondante accompagnée d’une délicieuse mayonnaise fumée

Une crème caramel au beurre salé pour une note douce et gourmande en dessert

Animation Concert live du groupe Taxiway en fin de repas

N’hésitez pas à contacter l’établissement pour réserver votre table et garantir votre place pour cette belle journée gourmande et musicale !

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Bistrot de l’Arros 1 rue des Embants Saint-Sever-de-Rustan 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 81 75 68 11 domisandrinecaze@gmail.com

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English :

Treat yourself to a delicious and lively Sunday break! On Sunday, August 2, the Bistrot de l’Arros welcomes you for a convivial meal filled with culinary delights and music.

Make yourself comfortable and enjoy a delicious menu specially crafted for the occasion—perfect for sharing a wonderful time with family or friends. And to round out the celebration in style, the end of the meal will feature live music by the band Taxiway!

On the menu: Sunday brunch

The team has prepared a gourmet and hearty meal that showcases seasonal flavors:

A fresh salad as a starter to get things off to a great start

A skewer of grilled duck, tender and flavorful

A melt-in-your-mouth potato served with a delicious smoked mayonnaise

A salted butter crème caramel for a sweet and indulgent finish

Entertainment: Live concert by the band Taxiway at the end of the meal

Don’t hesitate to contact the restaurant to reserve your table and secure your spot for this wonderful day of fine dining and music!

L’événement Déjeuner musical au Bistrot de l’Arros Saint-Sever-de-Rustan a été mis à jour le 2026-07-22 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65