Déjeuner sur l’herbe Beuvron-en-Auge
samedi 18 juillet 2026 · Beuvron-en-Auge
Informations pratiques
Beuvron-en-Auge
Déjeuner sur l’herbe
Halte Randonneurs Beuvron-en-Auge Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le 18 juillet, prenez le temps d’un déjeuner sur l’herbe à la Halte randonneurs de Beuvron-en-Auge. Installez votre pique-nique dans un cadre bucolique, profitez de l’apéritif offert par la mairie et testez vos connaissances lors d’un blind test musical de 13h à 15h.
Le 18 juillet, prenez le temps d’un déjeuner sur l’herbe à la Halte randonneurs de Beuvron-en-Auge. Installez votre pique-nique dans un cadre bucolique, profitez de l’apéritif offert par la mairie et testez vos connaissances lors d’un blind test musical de 13h à 15h. Un moment simple et convivial à partager en famille ou entre amis ! .
Halte Randonneurs Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 6 14 90 71 19
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English : Déjeuner sur l’herbe
On 18 July, why not take the time to enjoy a picnic lunch at the Beuvron-en-Auge hikers’ rest stop? Set up your picnic in this idyllic setting, enjoy an aperitif courtesy of the town hall, and test your knowledge in a music quiz from 1 pm to 3 pm.
L’événement Déjeuner sur l’herbe Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Normandie Pays d’Auge
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