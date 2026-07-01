Informations pratiques

Beuvron-en-Auge

Déjeuner sur l’herbe

Halte Randonneurs Beuvron-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le 18 juillet, prenez le temps d’un déjeuner sur l’herbe à la Halte randonneurs de Beuvron-en-Auge. Installez votre pique-nique dans un cadre bucolique, profitez de l’apéritif offert par la mairie et testez vos connaissances lors d’un blind test musical de 13h à 15h.

Le 18 juillet, prenez le temps d’un déjeuner sur l’herbe à la Halte randonneurs de Beuvron-en-Auge. Installez votre pique-nique dans un cadre bucolique, profitez de l’apéritif offert par la mairie et testez vos connaissances lors d’un blind test musical de 13h à 15h. Un moment simple et convivial à partager en famille ou entre amis ! .

Halte Randonneurs Beuvron-en-Auge 14430 Calvados Normandie +33 6 14 90 71 19

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English : Déjeuner sur l’herbe

On 18 July, why not take the time to enjoy a picnic lunch at the Beuvron-en-Auge hikers’ rest stop? Set up your picnic in this idyllic setting, enjoy an aperitif courtesy of the town hall, and test your knowledge in a music quiz from 1 pm to 3 pm.

L’événement Déjeuner sur l’herbe Beuvron-en-Auge a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Normandie Pays d’Auge