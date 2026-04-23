Déjeuner sur un air de Piaf ô Mets Tissés Belfort
Déjeuner sur un air de Piaf ô Mets Tissés Belfort dimanche 3 mai 2026.
Belfort
Déjeuner sur un air de Piaf
ô Mets Tissés Place de l’Étuve Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 12:00:00
fin : 2026-05-03
Date(s) :
2026-05-03
Venez profiter des terrasses de la Place de l’Etuve dans un cadre magnifique au cœur de la vieille ville de Belfort avec Mademoiselle POPPY au micro durant votre déjeuner. Un joli voyage dans les classiques de la chanson française, d’Édith Piaf à Aznavour.
Un concert, à retrouver tous les 1ers dimanches du mois. .
ô Mets Tissés Place de l’Étuve Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Déjeuner sur un air de Piaf
L’événement Déjeuner sur un air de Piaf Belfort a été mis à jour le 2026-04-23 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Belfort (Territoire de Belfort)
- Atelier Le Petit Fantôme Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort 29 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, ASCEE 90, Belfort 1 mai 2026
- Tour des Forts EST Belfort Territoire de Belfort 1 mai 2026
- Promenade de la forêt du Mont Belfort Territoire de Belfort 1 mai 2026
- Circuit Bartholdi Sur la trace des lions Belfort Territoire de Belfort 1 mai 2026