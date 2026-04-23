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Déjeuner sur un air de Piaf ô Mets Tissés Belfort

Déjeuner sur un air de Piaf ô Mets Tissés Belfort dimanche 3 mai 2026.

Lieu : ô Mets Tissés

Adresse : Place de l'Étuve

Ville : 90000 Belfort

Département : Territoire de Belfort

Début : dimanche 3 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 12:00:00

Tarif :

Belfort

Déjeuner sur un air de Piaf

ô Mets Tissés Place de l’Étuve Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 12:00:00
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Venez profiter des terrasses de la Place de l’Etuve dans un cadre magnifique au cœur de la vieille ville de Belfort avec Mademoiselle POPPY au micro durant votre déjeuner. Un joli voyage dans les classiques de la chanson française, d’Édith Piaf à Aznavour.
Un concert, à retrouver tous les 1ers dimanches du mois.   .

ô Mets Tissés Place de l’Étuve Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Déjeuner sur un air de Piaf

L’événement Déjeuner sur un air de Piaf Belfort a été mis à jour le 2026-04-23 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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