Déjeuner sur un air de Piaf ô Mets Tissés Belfort

Belfort

Déjeuner sur un air de Piaf

ô Mets Tissés Place de l’Étuve Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 12:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Venez profiter des terrasses de la Place de l’Etuve dans un cadre magnifique au cœur de la vieille ville de Belfort avec Mademoiselle POPPY au micro durant votre déjeuner. Un joli voyage dans les classiques de la chanson française, d’Édith Piaf à Aznavour.

Un concert, à retrouver tous les 1ers dimanches du mois. .

ô Mets Tissés Place de l’Étuve Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

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English : Déjeuner sur un air de Piaf

L’événement Déjeuner sur un air de Piaf Belfort a été mis à jour le 2026-04-23 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)