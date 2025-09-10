Atelier Le Petit Fantôme Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort

Atelier Le Petit Fantôme Théâtre de Marionnettes de Belfort Belfort mercredi 29 avril 2026.

Atelier Le Petit Fantôme

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 10:00:00

fin : 2026-04-29 12:00:00

Date(s) :

2026-04-29

Depuis longtemps, notre théâtre est habité par un mystérieux fantôme. Ne se manifestant que la nuit, il flotte dans l’air, vêtu d’un tissu léger et translucide. Sans jambes, il apparaît ici et là, ses yeux inexpressifs suscitant à la fois effroi et compassion.

Venez participer à un atelier unique pour donner vie à ce fantôme. Drôle, triste ou mystérieux, c’est vous qui déciderez. Apprivoisez-le, maîtrisez-le et il ne hantera plus votre maison. .

Théâtre de Marionnettes de Belfort 30B Rue Jean de La Fontaine Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com

English : Atelier Le Petit Fantôme

German : Atelier Le Petit Fantôme

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier Le Petit Fantôme Belfort a été mis à jour le 2025-09-10 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)