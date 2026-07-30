Delete Anne Théron Les Productions Merlin Théâtre Quintaou Anglet

Informations pratiques

Anglet

Delete Anne Théron Les Productions Merlin

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 20:00:00

fin : 2026-10-15 21:30:00

Date(s) :

2026-10-15

Entre science-fiction et mémoire fragmentée, Delete explore la confrontation entre intelligences artificielles et humaines.

Davos, photographe, est fait prisonnier après la guerre nucléaire qui a achevé de détruire la terre. Sans cesse, une même image revient hanter ses nuits. Celle de Mad, la femme qu’il aimait, disparue, dont il tente de retrouver la trace. Ailleurs, sur une exoplanète, des intelligences artificielles observent, analysent, copient. Elles ont enlevé Mad, physicienne et écoterroriste. À force de piller son cerveau, elles y ont déclenché un bug qu’elles ne parviennent pas à réparer. Pour restaurer sa mémoire, elles décident de convoquer Davos.

Les souvenirs apparaissent par fragments. D’abord flous, instables, puis plus nets, comme s’ils émergeaient d’un flux de données en train de se reconstituer. .

Théâtre Quintaou 1 allée de Quintaou Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 73 00

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English : Delete Anne Théron Les Productions Merlin

L’événement Delete Anne Théron Les Productions Merlin Anglet a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Anglet