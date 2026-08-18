Delfine de l’île Noire au Mont Brun L’Electron Libre Nyons
samedi 21 novembre 2026 · L'Electron Libre · Nyons
Informations pratiques
Nyons
Delfine de l’île Noire au Mont Brun
L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Enfants Adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Un voyage musical enchanteur avec les mélodies et les instruments rares de Delphine Ragonot, artiste de la région.
.
L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes electron.nyons@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
An enchanting musical journey featuring the melodies and rare instruments of Delphine Ragonot, a local artist.
L’événement Delfine de l’île Noire au Mont Brun Nyons a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale
À voir aussi à Nyons (Drôme)
- Exposition Lou Luneau Préau des arts Nyons 11 septembre 2026
- Nettoyons l’Eygues Nyons 12 septembre 2026
- Constellations familiales Collectif Le Papillon Nyons 12 septembre 2026
- Constellations familiales Le Papillon Nyons 12 septembre 2026
- Marché de la laine Parc arboré Nyons 13 septembre 2026