Delfine de l’île Noire au Mont Brun L’Electron Libre Nyons

Informations pratiques

Nyons

Delfine de l’île Noire au Mont Brun

L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Enfants Adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Un voyage musical enchanteur avec les mélodies et les instruments rares de Delphine Ragonot, artiste de la région.

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L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes electron.nyons@gmail.com

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English :

An enchanting musical journey featuring the melodies and rare instruments of Delphine Ragonot, a local artist.

L’événement Delfine de l’île Noire au Mont Brun Nyons a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale