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AGENDA · Nyons

Delfine de l’île Noire au Mont Brun L’Electron Libre Nyons

samedi 21 novembre 2026 · L'Electron Libre · Nyons

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
L'Electron Libre
Adresse
70 Allée E. Farnier
Ville
26110 Nyons
Département
Drôme
Tarif
7 7 7 Tarif réduit Enfants Adhérents

Nyons

Delfine de l’île Noire au Mont Brun

L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit
Enfants Adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Un voyage musical enchanteur avec les mélodies et les instruments rares de Delphine Ragonot, artiste de la région.
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L’Electron Libre 70 Allée E. Farnier Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   electron.nyons@gmail.com

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English :

An enchanting musical journey featuring the melodies and rare instruments of Delphine Ragonot, a local artist.

L’événement Delfine de l’île Noire au Mont Brun Nyons a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale

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