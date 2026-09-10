DELI ZIRZOP LE TAQUIN Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

DELI ZIRZOP

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 8.8 – 8.8 – EUR

8.8

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 21:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

DELİ ZİRZOP, les fous heureux , est un groupe de sept musicien·nes interprétant un répertoire de musiques tziganes et populaires issues principalement de Turquie et de Bulgarie.

La musique de DELİ ZİRZOP peut être massive et sauvage comme délicate et ciselée, enjouée et entraînante comme une transe et tendue par la force d’un bourdon.

Une section rythmique fournie constitue une assise solide pour des thèmes ornementés, des solos endiablés et une voix profonde. Le groupe s’attache à restituer avec rigueur des musiques traditionnelles qui sont aussi bien populaires que savantes et accorde une place importante à l’improvisation.

Le répertoire, mis en valeur par un important travail d’arrangement, contient entre autres des chansons traditionnelles de différentes régions de Turquie, des chants roms, des morceaux de mariage bulgares et même quelques emprunts à la pop turque, ce qui offre une variété autant dans les rythmiques que dans les atmosphères sonores.

DELİ ZİRZOP, enfin, c’est la fête ! Les musicien·nes aux costumes fleuris communiquent leur plaisir de jouer ensemble, dansent et font danser. Et lorsque leur complicité gagne celle du public, un engrenage frénétique s’enclenche. 8.8 .

LE TAQUIN 23 Rue des Amidonniers Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 21 80 84 programmation@le-taquin.fr

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English :

DEL? Z?RZOP, %AB The Happy Madmen %BB, is a group of seven musicians who perform a repertoire of Gypsy and folk music primarily from Turkey and Bulgaria.

L’événement DELI ZIRZOP Toulouse a été mis à jour le 2026-08-13 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE