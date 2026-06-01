Délices de la nature & cuisine sauvage, Une Figue dans le Poirier, Girmont-Val-d’Ajol

Délices de la nature & cuisine sauvage Dimanche 20 septembre, 10h00 Une Figue dans le Poirier Vosges

35 € (atelier + dégustation) · 12 participants maximum · dès 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00

Partez à la rencontre des trésors des plantes sauvages locales avec Lucie Mosse, amoureuse du terroir vosgien. En exclusivité cette année, trois ateliers permettent de découvrir les plantes selon les saisons et d’enrichir votre livre de recettes “sauvages”. Apprenez à reconnaître, goûter et cuisiner ces plantes dans un moment convivial et ludique, puis dégustez le fruit de votre travail.

Une Figue dans le Poirier Girmont Val d’Ajol 11 Les Envers Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est 06.10.42.44.92 https://www.unefiguedanslepoirier.fr/ https://www.facebook.com/unefiguedanslepoirier [{« type »: « link », « value »: « https://unefiguedanslepoirier.sumupstore.com/article/delices-de-la-nature-and-cuisine-sauvage »}] Ouvert à la visite depuis 2022, ce jardin contemporain pionnier en région Grand Est, invite à franchir sa porte pour découvrir une approche innovante du paysage, mêlant art, nature, science et expérience sensible.

Né en décembre 2015 de la transformation progressive d’une ancienne pâture et d’une micro-pépinière de sapins de Noël, le site s’est métamorphosé en un jardin paysagé d’un hectare, structuré comme une succession de scènes. Les influences s’y croisent : esthétique à l’anglaise, philosophie japonaise, art topiaire à la française, paysages sauvages et art contemporain dialoguent dans une composition libre et audacieuse.

Au cœur de cette démarche artistique s’inscrit une forêt comestible, une oasis de diversité à 640m d’altitude. Ici, le goût, la biodiversité et la beauté se rencontrent sans hiérarchie.

Plus de 3 000 plantes, locales et venues du monde entier, composent une collection vivante où se côtoient arbres d’avenir, plantes endémiques vosgiennes de moyenne montagne et espèces horticoles inattendues — agrumes d’Asie, passiflores d’Amérique du Sud, baies d’Amérique du Nord, cactus de l’Atlas ou plantes lianes de Sibérie.

Une Figue dans le Poirier est une invitation à découvrir un jardin unique, où la forêt comestible devient matière de création, et où chaque promenade révèle une nouvelle manière d’habiter le paysage. ▪Le site est difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes, en raison de sa topographie naturelle. L’utilisation d’un porte-bébé est vivement recommandée.

▪Les chiens sont autorisés s’ils sont tenus en laisse. Le pique-nique est autorisé sur place, dans le respect du lieu et de ses usages.

▪Parking en face de l’entrée du jardin

Partez à la rencontre des trésors des plantes sauvages locales avec Lucie Mosse, amoureuse du terroir vosgien. En exclusivité cette année, trois ateliers permettent de découvrir les plantes selon les…

©Une Figue dans le Poirier