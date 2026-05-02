Concert spectecle L’Argentine au crépuscule Girmont-Val-d’Ajol

Girmont-Val-d’Ajol

Concert spectecle L’Argentine au crépuscule

11 Les Envers Girmont-Val-d’Ajol Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13 21:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Après une Jam session ambulante dans des lieux secrets du jardin, à l’heure où le jour décline et où le jardin s’illumine doucement, cap sur l’Argentine…

L’école de musique intercommunale Le Cube et le chorégraphe de tango Vincent Hodin proposent un concert-spectacle insolite, mêlant musiques traditionnelles et créations contemporaines argentines.

Au fil du crépuscule, sons, corps et paysages se répondent pour offrir un voyage sensible et chaleureux, à vivre en famille. Une parenthèse artistique à ciel ouvert, suivie d’un foodtruck locavore et d’une buvette bio et locale.

Modalités

– Jam session & Concert Argentine ouverture du jardin dès 19h Jam session 19h30 20h15 Concert 20h30 21h30

– Foodtruck & buvette dès 19h par Une Figue dans le Poirier & O’kam du terroir

– Extérieur prévoir petite laine, plaid, tapis de sol ou fauteuil

– Repli en cas d’intempérie préau municipal couvert à 800m du jardinTout public

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11 Les Envers Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 6 10 42 44 92 asso@unefiguedanslepoirier.fr

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English :

After an itinerant jam session in secret parts of the garden, as daylight fades and the garden gently lights up, we?re off to Argentina?

Le Cube intercommunal music school and tango choreographer Vincent Hodin present an unusual concert-show, combining traditional music and contemporary Argentinean creations.

As twilight falls, sounds, bodies and landscapes respond to each other to offer a warm, sensitive journey for the whole family. An open-air artistic interlude, followed by a locavore foodtruck and a local organic refreshment bar.

Details

– Argentine jam session & concert: garden opens at 7pm ? Jam session: 7:30pm ? 20h15 ? Concert: 8:30 pm ? 21h30

– Foodtruck & refreshments: from 7pm by Une Figue dans le Poirier & O?kam du terroir

– Outdoors: bring wool, plaid, floor mat or armchair

– Back-up in case of bad weather: covered municipal courtyard 800m from the garden

L’événement Concert spectecle L’Argentine au crépuscule Girmont-Val-d’Ajol a été mis à jour le 2026-05-02 par OT REMIREMONT