Côté cour, côté jardin – Les secrets d’Une Figue dans le Poirier, Jardin d’Une Figue dans le Poirier, Girmont-Val-d’Ajol

Côté cour, côté jardin – Les secrets d’Une Figue dans le Poirier Dimanche 7 juin, 10h30 Jardin d’Une Figue dans le Poirier Vosges

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00

Partez à la découverte de la face cachée du projet, de sa genèse à aujourd’hui.

⚒️Explorez la conception paysagère, le design permacole, la forêt comestible, les confluences artistiques et les savoir-faire ancestraux… Une immersion privilégiée, qui vous place dans le secret des Dieux, pour vivre le jardin comme peu ont la chance de le découvrir.

Modalités :

▪️10h30-12h – 10€/adulte – 25 personnes maximum – sur inscription

Consultez notre site internet pour découvrir nos autres pépites culturelles 2026 : https://www.unefiguedanslepoirier.fr/

Jardin d’Une Figue dans le Poirier 11 les envers 88340 Girmont Val d’Ajol Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://unefiguedanslepoirier.sumupstore.com/article/rendez-vous-aux-jardins »}] [{« link »: « https://www.unefiguedanslepoirier.fr/ »}] A la fois jardin paysagé et forêt comestible, Une Figue dans le Poirier est un jardin contemporain unique dans la Région Grand Est où se rencontrent l’esthétique à l’anglaise, la philosophie japonaise, l’art topiaire, la beauté des paysages sauvages, l’art contemporain & la science de la permaculture. C’est une ode à la diversité et à la beauté du règne végétal d’hier et d’aujourd’hui avec ses collections de 3000 plantes du monde. Parking visiteurs

Partez à la découverte de la face cachée du projet, de sa genèse à aujourd’hui.

Une Figue dans le Poirier