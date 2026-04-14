Délices de la nature & cuisine sauvage, Jardin d’Une Figue dans le Poirier, Girmont-Val-d’Ajol

Délices de la nature & cuisine sauvage Dimanche 7 juin, 10h00 Jardin d’Une Figue dans le Poirier Vosges

Limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T13:00:00+02:00

Partez à la rencontre des trésors cachés des plantes sauvages locales avec Lucie Mosse, amoureuse du terroir vosgien et grande enfant gourmande dans l’âme. En exclusivité cette année, elle propose trois ateliers au jardin, pour découvrir les plantes selon les saisons et enrichir votre livre de recettes délicieusement “sauvages”.

Apprenez à reconnaître, goûter et cuisiner ces plantes dans un moment convivial et ludique, puis dégustez le fruit de votre travail, alliant saveurs délicates et gourmandise.

Modalités :

▪️10h-13h – 35€ l’atelier avec dégustation – 12 personnes maximum – dès 10 ans

▪️Les inscriptions sont nécessaires avant le 1er juin pour garantir la tenue des ateliers ; ils pourront être annulés si le nombre minimum n’est pas atteint.

Consultez notre site internet pour découvrir nos autres pépites culturelles 2026 : https://www.unefiguedanslepoirier.fr/

Jardin d’Une Figue dans le Poirier 11 les envers 88340 Girmont Val d’Ajol Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://unefiguedanslepoirier.sumupstore.com/article/rendez-vous-aux-jardins »}] [{« link »: « https://www.unefiguedanslepoirier.fr/ »}] A la fois jardin paysagé et forêt comestible, Une Figue dans le Poirier est un jardin contemporain unique dans la Région Grand Est où se rencontrent l’esthétique à l’anglaise, la philosophie japonaise, l’art topiaire, la beauté des paysages sauvages, l’art contemporain & la science de la permaculture. C’est une ode à la diversité et à la beauté du règne végétal d’hier et d’aujourd’hui avec ses collections de 3000 plantes du monde. Parking visiteurs

Partez à la rencontre des trésors cachés des plantes sauvages locales avec Lucie Mosse, amoureuse du terroir vosgien et grande enfant gourmande dans l’âme. En exclusivité cette année, elle propose …

Une Figue dans le Poirier