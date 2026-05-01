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marche populaire internationale (2026) Girmont-Val-d’Ajol

marche populaire internationale (2026) Girmont-Val-d’Ajol

marche populaire internationale (2026) Girmont-Val-d’Ajol samedi 30 mai 2026.

Adresse : 7 Route De Clairegoutte

Ville : 88340 Girmont-Val-d'Ajol

Département : Vosges

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif : 3 Tarif de base plein tarif

Girmont-Val-d’Ajol

marche populaire internationale (2026)

7 Route De Clairegoutte Girmont-Val-d’Ajol Vosges

Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 15:30:00
fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Marche populaire internationale
Parcours de 5 ou 10 km
parcours ludique pour les enfantsTout public
3  .

7 Route De Clairegoutte Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 6 30 26 07 41 

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English :

International People’s Walk
5 or 10 km route
fun route for children

L’événement marche populaire internationale (2026) Girmont-Val-d’Ajol a été mis à jour le 2026-05-02 par OT REMIREMONT

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