Girmont-Val-d’Ajol

marche populaire internationale (2026)

7 Route De Clairegoutte Girmont-Val-d’Ajol Vosges

Tarif : – – EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 15:30:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Marche populaire internationale

Parcours de 5 ou 10 km

parcours ludique pour les enfantsTout public

3 .

7 Route De Clairegoutte Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 6 30 26 07 41

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English :

International People’s Walk

5 or 10 km route

fun route for children

L’événement marche populaire internationale (2026) Girmont-Val-d’Ajol a été mis à jour le 2026-05-02 par OT REMIREMONT