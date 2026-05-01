marche populaire internationale (2026) Girmont-Val-d’Ajol
marche populaire internationale (2026) Girmont-Val-d’Ajol samedi 30 mai 2026.
Girmont-Val-d’Ajol
marche populaire internationale (2026)
7 Route De Clairegoutte Girmont-Val-d’Ajol Vosges
Tarif : – – EUR
3
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 15:30:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Marche populaire internationale
Parcours de 5 ou 10 km
parcours ludique pour les enfantsTout public
3 .
7 Route De Clairegoutte Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 6 30 26 07 41
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English :
International People’s Walk
5 or 10 km route
fun route for children
L’événement marche populaire internationale (2026) Girmont-Val-d’Ajol a été mis à jour le 2026-05-02 par OT REMIREMONT
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