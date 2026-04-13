Jardins de Paradis – Quand le regard explore jardins et chefs-d’œuvre, Jardin d’Une Figue dans le Poirier, Girmont-Val-d’Ajol

Jardins de Paradis – Quand le regard explore jardins et chefs-d’œuvre Samedi 6 juin, 14h30 Jardin d’Une Figue dans le Poirier Vosges

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T14:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Un jardin se lit avec les yeux et se ressent avec les sens. La roche mère pose les fondations, les végétaux dessinent les murs, et la biodiversité en est la clef de voûte. Le jardinier devient architecte des émotions, guidant notre regard et éveillant nos sensations. Lors de cette visite originale, vous alternerez entre l’observation des jardins et la découverte de tableaux de maîtres, reproduits et installés comme de véritables jardins dans le jardin. Explorez des univers mystérieux, idylliques, symboliques, sauvages ou domestiqués, et laissez-vous surprendre par vos sens. Apprenez à observer perspectives, couleurs, textures et ambiances, et imaginez votre propre Jardin de Paradis, vibrant et vivant, à la manière des Fauvistes.

Modalités :

▪️14h30-16h30 – 10€/adulte & 6€/enfant (3-10ans) – 20 personnes maximum – sur inscription

▪️Parcours croisé avec les Musées municipaux de Remiremont

Consultez notre site internet pour découvrir nos autres pépites culturelles 2026 : https://www.unefiguedanslepoirier.fr/

Jardin d’Une Figue dans le Poirier 11 les envers 88340 Girmont Val d’Ajol Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://unefiguedanslepoirier.sumupstore.com/article/rendez-vous-aux-jardins »}] [{« link »: « https://www.unefiguedanslepoirier.fr/ »}] A la fois jardin paysagé et forêt comestible, Une Figue dans le Poirier est un jardin contemporain unique dans la Région Grand Est où se rencontrent l’esthétique à l’anglaise, la philosophie japonaise, l’art topiaire, la beauté des paysages sauvages, l’art contemporain & la science de la permaculture. C’est une ode à la diversité et à la beauté du règne végétal d’hier et d’aujourd’hui avec ses collections de 3000 plantes du monde. Parking visiteurs

Un jardin se lit avec les yeux et se ressent avec les sens. La roche mère pose les fondations, les végétaux dessinent les murs, et la biodiversité en est la clef de voûte. Le jardinier devient des et…

Henri Rousseau – Moma New York