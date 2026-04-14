Démonstration de forge, Jardin d’Une Figue dans le Poirier, Girmont-Val-d’Ajol

Démonstration de forge Dimanche 7 juin, 14h00 Jardin d’Une Figue dans le Poirier Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:30:00+02:00

Un moment vivant où le feu, la matière et le savoir-faire dialoguent !

Dans la forge artisanale de La Guilde du Graal, chaque coup de marteau prolonge un geste ancien, transmis et réinventé.

Depuis 2018, Lilian Didier oeuvre à la réappropriation et à la transmission des savoir-faire ancestraux, et plus particulièrement du métier de forgeron-taillandier. La forge y devient un lieu d’autonomie, où la matière brute se transforme en outils durables, conçus pour accompagner le travail de la terre et du vivant.

Pensée comme une sculpture géante habitée, la forge intrigue de part son architecture originale, à la fois fonctionnelle et poétique ; c’est un espace où l’acte de construire rejoint celui de créer.

❤️‍ Une expérience à partager en famille ou entre amis : observez, apprenez et laissez-vous surprendre par la force et la beauté du métal en fusion !

Modalités

▪️Démonstration en continu : 14h – 17h30

▪️Droit d’entrée au jardin à régler sur place. Pas de réservation nécessaire.

▪️Annulation possible en cas d’orage pour raisons de sécurité ou en cas d’imprévus personnels du forgeron.

Consultez notre site internet pour découvrir nos autres pépites culturelles 2026 : https://www.unefiguedanslepoirier.fr/

Jardin d’Une Figue dans le Poirier 11 les envers 88340 Girmont Val d’Ajol Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est [{« link »: « https://www.unefiguedanslepoirier.fr/ »}] A la fois jardin paysagé et forêt comestible, Une Figue dans le Poirier est un jardin contemporain unique dans la Région Grand Est où se rencontrent l’esthétique à l’anglaise, la philosophie japonaise, l’art topiaire, la beauté des paysages sauvages, l’art contemporain & la science de la permaculture. C’est une ode à la diversité et à la beauté du règne végétal d’hier et d’aujourd’hui avec ses collections de 3000 plantes du monde. Parking visiteurs

Un moment vivant où le feu, la matière et le savoir-faire dialoguent !

Une Figue dans le Poirier