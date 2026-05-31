Démonstration de forge, Une Figue dans le Poirier, Girmont-Val-d’Ajol

Démonstration de forge Dimanche 20 septembre, 14h00 Une Figue dans le Poirier Vosges

Droit d’entrée au jardin à régler sur place, 7 euros (adulte), 3 euros (enfant : 3 à 10 ans)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Dans la forge artisanale de La Guilde du Graal, chaque coup de marteau prolonge un geste ancien, transmis et réinventé.

Depuis 2018, Lilian Didier oeuvre à la réappropriation et à la transmission des savoir-faire ancestraux, et plus particulièrement du métier de forgeron-taillandier. La forge y devient un lieu d’autonomie, où la matière brute se transforme en outils durables, conçus pour accompagner le travail de la terre et du vivant.

Pensée comme une sculpture géante habitée, la forge intrigue de part son architecture originale, à la fois fonctionnelle et poétique ; c’est un espace où l’acte de construire rejoint celui de créer.

Inspirée des architectures vernaculaires, elle mêle le bois debout des huttes sénégalaises, les charpentes réciproques des yourtes de Mongolie, les techniques de bois cordé. Elle est aussi un clin d’œil à la chapelle de Ronchamp de Le Corbusier, avec ses incrustations multicolores.

En résonance avec les principes de la permaculture, elle répond de manière éthique et durable aux besoins matériels des jardiniers, en créant des outils forgés ergonomiques & efficaces.

Une Figue dans le Poirier Girmont Val d’Ajol 11 Les Envers Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est 06.10.42.44.92 https://www.unefiguedanslepoirier.fr/ https://www.facebook.com/unefiguedanslepoirier Ouvert à la visite depuis 2022, ce jardin contemporain pionnier en région Grand Est, invite à franchir sa porte pour découvrir une approche innovante du paysage, mêlant art, nature, science et expérience sensible.

Né en décembre 2015 de la transformation progressive d’une ancienne pâture et d’une micro-pépinière de sapins de Noël, le site s’est métamorphosé en un jardin paysagé d’un hectare, structuré comme une succession de scènes. Les influences s’y croisent : esthétique à l’anglaise, philosophie japonaise, art topiaire à la française, paysages sauvages et art contemporain dialoguent dans une composition libre et audacieuse.

Au cœur de cette démarche artistique s’inscrit une forêt comestible, une oasis de diversité à 640m d’altitude. Ici, le goût, la biodiversité et la beauté se rencontrent sans hiérarchie.

Plus de 3 000 plantes, locales et venues du monde entier, composent une collection vivante où se côtoient arbres d’avenir, plantes endémiques vosgiennes de moyenne montagne et espèces horticoles inattendues — agrumes d’Asie, passiflores d’Amérique du Sud, baies d’Amérique du Nord, cactus de l’Atlas ou plantes lianes de Sibérie.

Une Figue dans le Poirier est une invitation à découvrir un jardin unique, où la forêt comestible devient matière de création, et où chaque promenade révèle une nouvelle manière d’habiter le paysage. ▪Le site est difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes, en raison de sa topographie naturelle. L’utilisation d’un porte-bébé est vivement recommandée.

▪Les chiens sont autorisés s’ils sont tenus en laisse. Le pique-nique est autorisé sur place, dans le respect du lieu et de ses usages.

▪Parking en face de l’entrée du jardin

Dans la forge artisanale de La Guilde du Graal, chaque coup de marteau prolonge un geste ancien, transmis et réinventé.

©Une Figue dans le Poirier