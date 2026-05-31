Plante invasive, mon amour !, Une Figue dans le Poirier, Girmont-Val-d’Ajol

Plante invasive, mon amour ! Samedi 19 septembre, 14h30 Une Figue dans le Poirier Vosges

Limité à 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Dans le cadre du thème national “Patrimoine en danger”, partez pour une visite guidée inédite et originale. En compagnie de Lilian, découvrez la face cachée des plantes “invasives” et plongez au cœur d’un débat naturaliste très actuel : comment ces espèces impactent-elles le patrimoine végétal local et quelles menaces représentent-elles pour la biodiversité ?

Entre idées reçues et réalités méconnues, apprenez leurs utilités dans notre quotidien et leurs atouts pour l’environnement et le climat du XXIᵉ siècle, dans une approche mêlant sciences, jardinage et enjeux écologiques.

Une Figue dans le Poirier Girmont Val d’Ajol 11 Les Envers Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est 06.10.42.44.92 https://www.unefiguedanslepoirier.fr/ https://www.facebook.com/unefiguedanslepoirier [{« type »: « link », « value »: « https://unefiguedanslepoirier.sumupstore.com/article/journees-europeennes-du-patrimoine »}] Ouvert à la visite depuis 2022, ce jardin contemporain pionnier en région Grand Est, invite à franchir sa porte pour découvrir une approche innovante du paysage, mêlant art, nature, science et expérience sensible.

Né en décembre 2015 de la transformation progressive d’une ancienne pâture et d’une micro-pépinière de sapins de Noël, le site s’est métamorphosé en un jardin paysagé d’un hectare, structuré comme une succession de scènes. Les influences s’y croisent : esthétique à l’anglaise, philosophie japonaise, art topiaire à la française, paysages sauvages et art contemporain dialoguent dans une composition libre et audacieuse.

Au cœur de cette démarche artistique s’inscrit une forêt comestible, une oasis de diversité à 640m d’altitude. Ici, le goût, la biodiversité et la beauté se rencontrent sans hiérarchie.

Plus de 3 000 plantes, locales et venues du monde entier, composent une collection vivante où se côtoient arbres d’avenir, plantes endémiques vosgiennes de moyenne montagne et espèces horticoles inattendues — agrumes d’Asie, passiflores d’Amérique du Sud, baies d’Amérique du Nord, cactus de l’Atlas ou plantes lianes de Sibérie.

Une Figue dans le Poirier est une invitation à découvrir un jardin unique, où la forêt comestible devient matière de création, et où chaque promenade révèle une nouvelle manière d’habiter le paysage. ▪Le site est difficilement accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes, en raison de sa topographie naturelle. L’utilisation d’un porte-bébé est vivement recommandée.

▪Les chiens sont autorisés s’ils sont tenus en laisse. Le pique-nique est autorisé sur place, dans le respect du lieu et de ses usages.

▪Parking en face de l’entrée du jardin

Dans le cadre du thème national “Patrimoine en danger”, partez pour une visite guidée inédite et originale. En compagnie de Lilian, découvrez la face cachée des plantes “invasives” et plongez au cœur…

©Une Figue dans le Poirier