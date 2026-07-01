AGENDA · Vercheny
Delta Social Club Axellebud & Aurel Vercheny
vendredi 10 juillet 2026 · Vercheny
Informations pratiques
Vercheny
Delta Social Club Axellebud & Aurel
Le Gap Vercheny Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10 00:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Musique avec une ambiance différente chaque vendredi de l’été. Ce soir Dub, Funky house.
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Le Gap Vercheny 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 87 32 88 10 contact@deltawaterpark.com
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English :
Music with a different vibe every Friday this summer. Tonight: Dub, Funky House.
L’événement Delta Social Club Axellebud & Aurel Vercheny a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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