Visite guidée de la Cave Monge Granon & dégustation de vins Cave Monge-Granon Vercheny

Visite guidée de la Cave Monge Granon & dégustation de vins

Cave Monge-Granon 3700 avenue de la Clairette Vercheny Drôme

Début : Mercredi 2026-07-19 18:00:00

fin : 2026-08-16 20:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Nous vous donnons rendez-vous les mercredis en juillet et août, de 18h à 20h, pour des visites guidées gratuites de la Cave en compagnie de Franck et Emmanuel Monge et Rémi Granon. Une dégustation des vins est proposée à l’issue de la visite.

Cave Monge-Granon 3700 avenue de la Clairette Vercheny 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 74 93 contact@clairette-mongegranon.com

English : Visite guidée de la Cave Monge Granon & dégustation de vins

Join us on Wednesdays in July and August, from 6 to 8 pm, for free guided tours of the winery with Franck and Emmanuel Monge and Rémi Granon. A wine tasting session is offered at the end of the tour.

