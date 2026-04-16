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Vide grenier de Vercheny Vercheny-le-Bas Vercheny

Vide grenier de Vercheny Vercheny-le-Bas Vercheny dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Vercheny-le-Bas

Adresse : Place de l'Alambic

Ville : 26340 Vercheny

Département : Drôme

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Vercheny

Vide grenier de Vercheny

Vercheny-le-Bas Place de l’Alambic Vercheny Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Vide grenier organisé par le comité des fêtes de Vercheny. Buvette et petite restauration sur place.
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Vercheny-le-Bas Place de l’Alambic Vercheny 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 05 17 81  cf_vercheny@yahoo.fr

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English : Vide grenier de Vercheny

Flea market organized by the Vercheny festival committee. Refreshments and snacks on site.

L’événement Vide grenier de Vercheny Vercheny a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

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