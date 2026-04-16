Vide grenier de Vercheny Vercheny-le-Bas Vercheny
Vide grenier de Vercheny Vercheny-le-Bas Vercheny dimanche 7 juin 2026.
Vercheny
Vide grenier de Vercheny
Vercheny-le-Bas Place de l’Alambic Vercheny Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 07:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Vide grenier organisé par le comité des fêtes de Vercheny. Buvette et petite restauration sur place.
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Vercheny-le-Bas Place de l’Alambic Vercheny 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 05 17 81 cf_vercheny@yahoo.fr
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English : Vide grenier de Vercheny
Flea market organized by the Vercheny festival committee. Refreshments and snacks on site.
L’événement Vide grenier de Vercheny Vercheny a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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