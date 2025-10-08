Visite guidée de la Cave Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants (UJVR) Vercheny

Visite guidée de la Cave Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants (UJVR)

3000 Avenue de la Clairette Vercheny Drôme

Début : Vendredi 2026-07-05 14:00:00

fin : 2026-08-30

2026-07-05

Un vigneron vous accompagnera pour une visite de cave originale gratuite, très appréciée de tous ! Vous découvrirez ainsi le secret des bulles naturelles de ce breuvage ancestral. La visite sera suivie d’une dégustation de Clairette et Crémant de Die.

3000 Avenue de la Clairette Vercheny 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 70 88 contact@ujvr.fr

A winegrower will accompany you on a free, original cellar tour, much appreciated by all! You’ll discover the secret behind the natural bubbles of this ancestral beverage. The tour will be followed by a tasting of Clairette and Crémant de Die.

