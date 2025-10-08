Visite guidée de la Cave Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants (UJVR) Vercheny
Visite guidée de la Cave Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants (UJVR) Vercheny dimanche 5 juillet 2026.
Visite guidée de la Cave Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants (UJVR)
3000 Avenue de la Clairette Vercheny Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-05 14:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-07-05
Un vigneron vous accompagnera pour une visite de cave originale gratuite, très appréciée de tous ! Vous découvrirez ainsi le secret des bulles naturelles de ce breuvage ancestral. La visite sera suivie d’une dégustation de Clairette et Crémant de Die.
.
3000 Avenue de la Clairette Vercheny 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 70 88 contact@ujvr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Visite guidée de la Cave Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants (UJVR)
A winegrower will accompany you on a free, original cellar tour, much appreciated by all! You’ll discover the secret behind the natural bubbles of this ancestral beverage. The tour will be followed by a tasting of Clairette and Crémant de Die.
L’événement Visite guidée de la Cave Union des Jeunes Viticulteurs Récoltants (UJVR) Vercheny a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme