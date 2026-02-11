Deluxe | Festival Europavox 2026 Place du 1er Mai Clermont-Ferrand
Place du 1er Mai Festival Europavox Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 124 – 124 – 44 EUR
En 2026, le Festival Europavox soufflera ses 20 bougies ! Une belle occasion de se retrouver, d’aimer, de partager…et surtout, de faire la fête !
Place du 1er Mai Festival Europavox Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 90 04 06 accueil@europavox.com
In 2026, the Europavox Festival will be celebrating its 20th anniversary! A great opportunity to meet up, love, share? and above all, celebrate!
