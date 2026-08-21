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Demain je tombe amoureux, Planetciné, Alençon

samedi 26 septembre 2026 · Planetciné · Alençon

Demain je tombe amoureux, Planetciné, Alençon

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Lieu
Planetciné
Adresse
Rue de Bretagne, Alençon
Ville
61000 Alençon
Département
Orne

Demain je tombe amoureux Samedi 26 septembre, 20h30 Planetciné Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:24:00+02:00
Fin : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:24:00+02:00

Fête des cinémas normands
5€ la place, du 25 au 27 septembre

Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy https://www.planetcine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=YND09 »}]
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