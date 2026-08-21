Demain je tombe amoureux, Planetciné, Alençon
samedi 26 septembre 2026 · Planetciné · Alençon
Informations pratiques
Demain je tombe amoureux Samedi 26 septembre, 20h30 Planetciné Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:24:00+02:00
Fin : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:24:00+02:00
Fête des cinémas normands
5€ la place, du 25 au 27 septembre
Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy https://www.planetcine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=YND09 »}]
5€ la place – Le jour de son départ à la retraite, Émile, professeur de lettres à Dieppe, donne à ses jeunes élèves un dernier cours sur la littérature et l’amour, les encourageant à devenir les po…
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