Demain je tombe amoureux, Planetciné, Alençon

Informations pratiques

Demain je tombe amoureux Samedi 26 septembre, 20h30 Planetciné Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:24:00+02:00

Fin : 2026-09-26T20:30:00+02:00 – 2026-09-26T22:24:00+02:00

Fête des cinémas normands

5€ la place, du 25 au 27 septembre

Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy https://www.planetcine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=YND09 »}]

5€ la place – Le jour de son départ à la retraite, Émile, professeur de lettres à Dieppe, donne à ses jeunes élèves un dernier cours sur la littérature et l’amour, les encourageant à devenir les po…