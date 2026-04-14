Demain se danse, Place des Martyrs de la Résistance, Alès
Demain se danse, Place des Martyrs de la Résistance, Alès samedi 25 avril 2026.
Demain se danse Samedi 25 avril, 13h30 Place des Martyrs de la Résistance Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T13:30:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T13:30:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00
Danseurs, associations et public ont rendez-vous sur la place des Martyrs-de-la-Résistance à Alès autour de démonstrations et d’initiations.
Place des Martyrs de la Résistance Place des Martyrs de la Résistance, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie
Démonstrations, initiations, cultures urbaines, …
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