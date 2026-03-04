Démarrer un potager au naturel Écocentre de la Taupinais Rennes Samedi 25 avril, 09h30 Ille-et-Vilaine

Inscriptions : bit.ly/rennes_zerodechet ou 0 223 622 622.

Déterminer l’emplacement et le dimensionnement idéal pour créer son jardin nourricier, adapté selon les besoins et les capacités d’entretien de l’accueillant. Panorama des différentes techniques de production du potager (semis, plantation, préparation du terreau) jusqu’à la récolte.

Écocentre de la Taupinais Chemin de la Taupinais, Rennes Cleunay – Arsenal-Redon Rennes 35920 Ille-et-Vilaine



