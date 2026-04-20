Initiation imprimante 3D Atelier solidaire Rennes
Initiation imprimante 3D Atelier solidaire Rennes vendredi 24 avril 2026.
Initiation imprimante 3D Atelier solidaire Rennes Vendredi 24 avril, 09h30 Ille-et-Vilaine
Modéliser et imprimer en 3D
Venez découvrir l’outil et vous familiariser avec le processus, de la modélisation à l’impression de petites pièces !
RDV le vendredi 24/04 de 9h30 à 17h à l’Atelier Solidaire (3 boulevard Mounier)
Plus d’infos et inscription (obligatoire) au 07 60 94 16 82 ou [e.perroquin@compagnonsbatisseurs.eu](mailto:e.perroquin@compagnonsbatisseurs.eu)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-24T09:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-24T17:00:00.000+02:00
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e.perroquin@compagnonsbatisseurs.eu 0760941682
Atelier solidaire 3 boulevard Mounier Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine
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