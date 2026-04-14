, Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean, Rennes
, Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean, Rennes vendredi 24 avril 2026.
Vendredi 24 avril, 09h30 Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-24T09:30:00+02:00 – 2026-04-24T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T09:30:00+02:00 – 2026-04-24T12:00:00+02:00
Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean Rennes Rennes Ille-et-Vilaine Bretagne [{« link »: « https://iscr.univ-rennes.fr/louisiane-verger »}, {« link »: « mailto:louisiane.verger@univ-rennes.fr »}]
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