, Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean, Rennes

Vendredi 24 avril, 09h30 Campus de Beaulieu – ISCR – Bat. 10 B – Amphi Grandjean Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T09:30:00+02:00 – 2026-04-24T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-24T09:30:00+02:00 – 2026-04-24T12:00:00+02:00

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