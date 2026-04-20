[Rennes] Lancement du projet UREIC Au Village d’Alfonse, 38 Boulevard Villebois Mareuil, 35000 Rennes Rennes Vendredi 24 avril, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Lancement officiel du projet UREIC : l’Université Rocambolesque d’Education à l’Intelligence Collective

Le vendredi 24 avril 2026, à partir de 14h

Au Village d’Alfonse, 38 Boulevard Villebois Mareuil, 35000 Rennes

Gratuit

Toutes les infos bientôt sur [https://ureic.fr](https://ureic.fr)

L’association Agropunk vous invite à participer au lancement officiel du projet UREIC : l’Université Rocambolesque d’Education à l’Intelligence Collective. Vous y attendent :

– des découvertes :

Le jardin du Village d’Alfonse – lieu culturel et social hyper-actif, géré par une association 100% bénévole, et qui résiste à la crise

– des expériences interactives :

Le Mur des Murmures – scannez le QR code, envoyez anonymement vos plus grandes peurs pour l’avenir, voyez les résultats s’afficher en temps réel.

L’énigmatique « protocole de germination critique » – présentation des 4 nutriments essentiels à incorporer à son ADN pour pouvoir intégrer l’UREIC.

Co-imaginez… le réseau social de l’UREIC, dont le but ultime est de vous faire quitter l’écran pour aller agir sur le terrain.

L’atelier d’ingéniosité malveillante – imaginez la pire solution pour réussir à gaspiller 100% de la production alimentaire.

– des rencontres :

Tête-à-tête avec le Grand Hyphe (le sporulateur 1er) – fondateur de l’UREIC

Entretien avec les lauréats du projet « Nos Lieux Communs » – une grande expérience participative initiée par Rennes Métropole

– des moments conviviaux :

Buvette associative et petite restauration

Le Bœuf de quartier du Village d’Alfonse – Jam session à partir de 20:00

La présentation et le lancement officiel de l’UREIC, à 18:04

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-24T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-24T22:00:00.000+02:00

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Au Village d’Alfonse, 38 Boulevard Villebois Mareuil, 35000 Rennes 38 Boulevard Villebois Mareuil, 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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