Demi Finale Coupe du Monde de Foot à l’ASJ Nogent-le-Rotrou
mardi 14 juillet 2026 · Nogent-le-Rotrou
Informations pratiques
Nogent-le-Rotrou
Demi Finale Coupe du Monde de Foot à l’ASJ
36 Rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 19:30:00
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Venez vibrer pour la demi finale de la Coupe du Monde de foot le mardi 14 Juillet .
Le match sera diffusé sur un écran géant et vous pourrez profitez d’une buvette et du food truck Le Facel (saucisses-frites, hotdog, burgers et glaces).
Rendez-vous à partir de 19h30 à l’ASJ de Nogent-le-Rotrou.
Venez vibrer pour la demi finale de la Coupe du Monde de foot le mardi 14 Juillet .
Le match sera diffusé sur un écran géant et vous pourrez profitez d’une buvette et du food truck Le Facel (saucisses-frites, hotdog, burgers et glaces).
Que vous soyez supporters ou juste là pour l’ambiance, ramenez vos maillots, vos drapeaux et votre voix !
Rendez-vous à partir de 19h30 à l’ASJ de Nogent-le-Rotrou. .
36 Rue des Tanneurs Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 52 01 45 asjcom28@gmail.com
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English :
Come cheer on the teams in the World Cup soccer semifinal on Tuesday, July 14.
The match will be shown on a giant screen, and you can enjoy refreshments and food from the Le Facel food truck (sausages and fries, hot dogs, burgers, and ice cream).
See you starting at 7:30 p.m. at the ASJ in Nogent-le-Rotrou.
L’événement Demi Finale Coupe du Monde de Foot à l’ASJ Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-07-03 par OTs DU PERCHE
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