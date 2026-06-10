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DEMO INITIATION danses swing (Lindy, Charleston) Médiathèque Montmorot

DEMO INITIATION danses swing (Lindy, Charleston) Médiathèque Montmorot mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 10 Place de la Mairie

Ville : 39570 Montmorot

Département : Jura

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Montmorot

DEMO INITIATION danses swing (Lindy, Charleston)

Médiathèque 10 Place de la Mairie Montmorot Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Danses swing (Lindy Hop et Charleston)
Le Lindy Hop est une danse d’origine afro-américaine des années 20. Antoine vous initiera aux danses festives et joyeuses et sans prétention. Venez vous amuser à essayer de swinger comme dans le livre de la jungle ou les Aristochats !
Par Antoine, professeur de danse pour l’Association Lédodanse depuis 3 ans et danseur chevronné de bals avec orchestres en live ! Accompagné par DJ Jeepy à la sono.   .

Médiathèque 10 Place de la Mairie Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 32 74  bibliotheque@montmorot.fr

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English : DEMO INITIATION danses swing (Lindy, Charleston)

L’événement DEMO INITIATION danses swing (Lindy, Charleston) Montmorot a été mis à jour le 2026-06-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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