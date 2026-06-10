DEMO INITIATION danses swing (Lindy, Charleston) Médiathèque Montmorot
DEMO INITIATION danses swing (Lindy, Charleston) Médiathèque Montmorot mardi 21 juillet 2026.
Montmorot
DEMO INITIATION danses swing (Lindy, Charleston)
Médiathèque 10 Place de la Mairie Montmorot Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 18:30:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Danses swing (Lindy Hop et Charleston)
Le Lindy Hop est une danse d’origine afro-américaine des années 20. Antoine vous initiera aux danses festives et joyeuses et sans prétention. Venez vous amuser à essayer de swinger comme dans le livre de la jungle ou les Aristochats !
Par Antoine, professeur de danse pour l’Association Lédodanse depuis 3 ans et danseur chevronné de bals avec orchestres en live ! Accompagné par DJ Jeepy à la sono. .
Médiathèque 10 Place de la Mairie Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 32 74 bibliotheque@montmorot.fr
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English : DEMO INITIATION danses swing (Lindy, Charleston)
L’événement DEMO INITIATION danses swing (Lindy, Charleston) Montmorot a été mis à jour le 2026-06-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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