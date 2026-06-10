Initiation danses street dance et jazz Médiathèque Montmorot
Initiation danses street dance et jazz Médiathèque Montmorot jeudi 27 août 2026.
Montmorot
Initiation danses street dance et jazz
Médiathèque 10 Place de la Mairie Montmorot Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
INITIATION
Street Dance et jazz
Animé par Hélène CAVITTE de l’ESM
Tous publics .
Médiathèque 10 Place de la Mairie Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 32 74 bibliotheque@montmorot.fr
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English : Initiation danses street dance et jazz
L’événement Initiation danses street dance et jazz Montmorot a été mis à jour le 2026-06-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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