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Initiation danses street dance et jazz Médiathèque Montmorot

Initiation danses street dance et jazz Médiathèque Montmorot jeudi 27 août 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 10 Place de la Mairie

Ville : 39570 Montmorot

Département : Jura

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Montmorot

Initiation danses street dance et jazz

Médiathèque 10 Place de la Mairie Montmorot Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 18:30:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

INITIATION
Street Dance et jazz
Animé par Hélène CAVITTE de l’ESM
Tous publics   .

Médiathèque 10 Place de la Mairie Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 32 74  bibliotheque@montmorot.fr

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English : Initiation danses street dance et jazz

L’événement Initiation danses street dance et jazz Montmorot a été mis à jour le 2026-06-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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