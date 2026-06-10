Initiation danses street dance et jazz Médiathèque Montmorot

Montmorot

Initiation danses street dance et jazz

Médiathèque 10 Place de la Mairie Montmorot Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 18:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

INITIATION

Street Dance et jazz

Animé par Hélène CAVITTE de l’ESM

Tous publics .

Médiathèque 10 Place de la Mairie Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 32 74 bibliotheque@montmorot.fr

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English : Initiation danses street dance et jazz

L’événement Initiation danses street dance et jazz Montmorot a été mis à jour le 2026-06-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)