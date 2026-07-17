Visite commentée du bâtiment des Archives du Jura, Archives départementales du Jura, Montmorot

Informations pratiques

Visite commentée du bâtiment des Archives du Jura Samedi 19 septembre, 09h30, 14h00 Archives départementales du Jura Jura

Départ à heures fixes : 9h15, 10h et 10h45 / 14h15, 15h et 15h45. Durée de la visite : 1h30 environ

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Les professionnels des Archives vous accompagnent dans la découverte du bâtiment des Archives dans les locaux habituellement non-ouverts au public. Ils vous feront partager leurs missions et découvrir la diversité des métiers exercés en visitant notamment l’atelier de photographie, l’atelier de conditionnement et les salles de classement et de rangement des archives.

Archives départementales du Jura 4 Impasse des Archives, 39570 Montmorot, France Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33384474128 http://www.archives39.fr Accès par l’impasse des Archives, stationnement sur le parking du supermarché Carrefour.

Les professionnels des Archives vous accompagnent dans la découverte du bâtiment des Archives dans les locaux habituellement non-ouverts au public. Ils vous feront partager leurs missions et la des…

© Arch. dép. Jura, S. Rabany