Initiation Cardio dance Médiathèque Montmorot
Initiation Cardio dance Médiathèque Montmorot samedi 22 août 2026.
Montmorot
Initiation Cardio dance
Médiathèque 10 Place de la Mairie Montmorot Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 10:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Cardio Dance
Hélène CAVITTE est professeure diplômée d’état en Jazz. Depuis plus de 20 ans elle enseigne la danse jazz et de multiples disciplines sont venues se rajouter au fil des ans, comme le cabaret, le street, le heels, la barre au sol et beaucoup d’autres encore. Depuis peu installée dans le Jura, elle a intégré l’ESM et une nouvelle section danse et forme a vu le jour récemment qui permettra de proposer de la danse au plus grand nombre.
Animé par Hélène CAVITTE de l’ESM
Tous publics
Tenue de sport recommandée .
Médiathèque 10 Place de la Mairie Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 32 74 bibliotheque@montmorot.fr
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English : Initiation Cardio dance
L’événement Initiation Cardio dance Montmorot a été mis à jour le 2026-06-10 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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