UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montmorot

Concert Jean-Baptiste Guegan Rue du 19 Mars 1962 Montmorot

vendredi 9 octobre 2026 · Rue du 19 Mars 1962 · Montmorot

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
vendredi 9 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue du 19 Mars 1962
Adresse
Juraparc
Ville
39570 Montmorot
Département
Jura
Tarif
39 39 59 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Montmorot

Concert Jean-Baptiste Guegan

Rue du 19 Mars 1962 Juraparc Montmorot Jura

Tarif : 39 – 39 – 59 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09 20:00:00
fin : 2026-10-09

Date(s) :
2026-10-09

Le phénomène JEAN BAPTISTE GUEGAN revient avec un tout nouveau spectacle événement JOHNNY, LE SHOW D’UNE VIE , un voyage musical intense et passionné à travers l’histoire mêlée de Johnny Hallyday et Jean Baptiste Guegan.   .

Rue du 19 Mars 1962 Juraparc Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Jean-Baptiste Guegan

L’événement Concert Jean-Baptiste Guegan Montmorot a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

À voir aussi à Montmorot (Jura)