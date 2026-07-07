Concert Jean-Baptiste Guegan Rue du 19 Mars 1962 Montmorot

Informations pratiques

Montmorot

Concert Jean-Baptiste Guegan

Rue du 19 Mars 1962 Juraparc Montmorot Jura

Tarif : 39 – 39 – 59 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

Le phénomène JEAN BAPTISTE GUEGAN revient avec un tout nouveau spectacle événement JOHNNY, LE SHOW D’UNE VIE , un voyage musical intense et passionné à travers l’histoire mêlée de Johnny Hallyday et Jean Baptiste Guegan. .

Rue du 19 Mars 1962 Juraparc Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 24 65 01

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English : Concert Jean-Baptiste Guegan

L’événement Concert Jean-Baptiste Guegan Montmorot a été mis à jour le 2026-07-02 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION